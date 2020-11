Rozbité vozovky sa dočkajú veľkých opráv

Cesty I. triedy sa mali vo veľkom opravovať od roku 2019. Vedenie Slovenskej správy ciest sa ale snažilo obmedziť súťaž, kvôli čomu sa prvý tender zrušil a druhý výrazne natiahol. Opravy za 200 mil. eur sa rozbehnú až v roku 2021.

Na úvod krátka fikcia:

Stavebná sezóna 2020 pomaly končí. Vodiči vo všetkých regiónoch Slovenska sa tešia z ďalších stoviek kilometrov nových vozoviek na cestách I. triedy. Spolu s rokom 2019 sa obnovilo už vyše 400 kilometrov rozbitých ciest. Rozbehla sa aj sanácia zanedbaných mostov, ročne sa ich opravia desiatky. Štvorročný plán vlády SR z roku 2018 sa tak plní na 100 percent.

Že ste si nič také nevšimli? A ďalej jazdíte po rozbitých štátnych cestách? Nuž, o splnení tohto i ďalších sľubov minulej vládnej garnitúry k dopravnej infraštruktúre sa dá písať ... iba vo fikciách.

Dajme teraz ilúzie bokom, pozrime sa na žalostnú realitu a jej príčiny. Povedzme si tiež, aké zlepšenie pocítime aspoň od roku 2021 a kde na cestách ďalej tiká časovaná bomba.

Cesty – kedysi pýcha, dnes hanba Slovenska

Slovensko spolu s Českom malo celé desaťročia jedny z najlepších ciest v regióne. Podľa mnohých najlepšie v bývalom východnom bloku. A potom sa to pokazilo. V tomto prípade celkom solídne dedičstvo z éry socializmu sme nechali chradnúť tak dlho a s takou ignoranciou, až sa kedysi hrdé cesty stali hanbou Slovenska.

Prv než za to začneme haniť demokratov, paradox prvý: Pod tento rozvrat sa najviac podpísali bývalí komunisti – lídri najpopulárnejších strán, aké Slovensko zažilo po novembri 1989. Viacnásobní premiéri Vladimír Mečiar a Robert Fico.

Paradox druhý: Práve títo muži voličom najviac sľubovali lepšiu dopravnú infraštruktúru. Aj to im pomohlo vyhrávať voľby. No bieda slovenských ciest je práve dôsledkom ich rozhodnutí. Ako sa to stalo?

Veľkolepé sľuby nových diaľnic a ...

Slovensko si najmä pod vplyvom Mečiara a Fica urobilo mantru z nových diaľnic. Jej opakovanie bolo také intenzívne, že jestvujúce cesty politikov i médiá prestali zaujímať. Začal s tým už v 90. rokoch Vladimír Mečiar, no vrchol zanedbávania jestvujúcich štátnych ciest predviedol až Robert Fico.

Nereálne sľuby o rýchlom dokončení súvislej diaľnice D1 do Košíc i ďalších rýchlostných ciest úplne prekryli fakt, že jeho vlády až trestuhodne zanedbali vyše 3200 km štátnych ciest I. triedy. Tých, na ktorých sa realizuje najväčší podiel cestnej dopravy v SR. Ešte stále viac ako na diaľniciach a rýchlocestách.

... cesty bez cyklickej údržby a opráv

Vyčleňované zdroje zo štátneho rozpočtu pre Slovenskú správu ciest (SSC) pokrývali dlhodobo ledva zimnú údržbu, vysprávky výtlkov, obnovu dopravného značenia, či mix ďalších činností v bežnej údržbe. No prakticky žiadnu súvislú obnovu vozoviek či väčšie opravy mostov. To znamená - obrazne povedané - iba kúriť a svietiť.

V takomto režime sa dá prežiť možno jeden-dva roky. Lenže štátne cesty a mosty sú v takomto móde už dlhšie než dekádu. A výsledok?

Je to už 10 rokov, čo podiel nevyhovujúcich štátnych ciest I. triedy prvýkrát prekročil hranicu 40 %. Za prvej vlády Roberta Fica. Krátko po jej gazdovaní sme to dotiahli až nad 50 %! Odvtedy uplynulo celé desaťročie, dovládli ďalšie dve vlády Smeru-SD. No bieda štátnych ciest trvá.

Niežeby sa žiadne neopravili. Za eurofondy sa zmodernizovalo cca 20 % z vyše tritisíc kilometrov ciest I. triedy. Najmä v rokoch 2013 a 2015. Lenže časom zákonite degradujú ďalšie a Európska komisia už striktne odmieta ďalej sanovať zanedbávanú údržbu ciest z fondov EÚ. Napriek tomu vlády pod vedením Smeru-SD nikdy nevyčlenili v štátnom rozpočte zdroje na nutné opravy či potrebný rozsah cyklickej obnovy. Ani pri rekordnom raste príjmov štátu.

Dokonca ani potom, keď analytici vládneho útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) v roku 2016 spočítali, ako veľmi sme k cestám I. triedy macošskí. V porovnaní s podobne bohatou ČR dávame na ich údržbu a opravy menej ako polovicu, iba 41 %. Suma, ktorú majú u susedov na 1000 m2 plochy ciest, musela SSC vystačiť na 2500 m2.

Výsledok je viditeľný (a citeľný) na vyjazdených koľajach, priečnych nerovnostiach a opakovane poplátaných vozovkách. No ešte oveľa vážnejší je na mostoch, z ktorých už vyše 400 je v zlom a veľmi zlom stave.

Namiesto opráv ciest od roku 2019 ...

Až po 10 rokoch vlád Smeru-SD a výmene predsedu vlády v roku 2018 sa postoj exekutívy zmenil. Aspoň naoko. Po kritike vládneho návrhu rozpočtu, ktorý SSC opäť nepridal nič na naliehavo potrebné opravy. Ešte pred debatou o rozpočte v parlamente premiér Peter Pellegrini v októbri 2018 ohlásil, že na opravy ciest prvej triedy dá vláda navyše 200 miliónov eur. „To znamená od roku 2019 najbližšie štyri roky dodatočná injekcia vo výške 50 miliónov eur ročne tak, aby sme začali dobiehať značný modernizačný dlh na cestách prvej triedy a mostnej infraštruktúre,“ opísal vtedy Pellegrini.

Čo z tejto injekcie bolo? Lavína pozitívnej publicity v médiách, ako vláda začína riešiť zanedbaný problém. Síce až v 12. roku gazdovania Smeru-SD, ale lepšie ako vôbec.

A realita? Žiadnych 50 miliónov na tento účel sa do štátneho rozpočtu na rok 2019 nedostalo. Do marca 2019 sa zrodilo iba memorandum, v ktorom sa ministerstvo financií zaviazalo zdroje nájsť.

... obmedzovanie súťaže

Až v máji 2019 Slovenská správa ciest vyhlásila prvý tender. Opravy mostov by ste v ňom hľadali márne. Celých 200 miliónov eur na štyri roky malo ísť na veľkoplošné opravy vozoviek, teda ľudovo povedané nové asfalty.

Navyše tender nastavili tak, že prezrádzal snahu obmedziť súťaž na niekoľko preferovaných dodávateľov. Upozornenia INEKO na potrebu opraviť súťaž vtedy minister Érsek i vedenie SSC tvorené nominantmi Smeru-SD ignorovali. Počkali si až na námietky uchádzačov a rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Ten v septembri 2019 nariadil súťaž pre vážne nedostatky zrušiť.

Kto si vtedy myslel, že stavebná sezóna 2019 je posledná, ktorú premárnili, bol ešte optimista. Aj v opakovanej súťaži vyhlásenej v októbri 2019 nechala SSC časť podmienok obmedzujúcich súťaž. Napríklad vyžadovanie miliónových referencií aj na zriedkavo využívané technológie, na ktoré sa špecializuje iba zopár firiem a z obstarávanej zákazky tvoria len nepatrný podiel. Alebo rozhodnutie podpísať rámcové zmluvy iba s tromi uchádzačmi, a teda ostatných na celé štyri roky vylúčiť zo súťaží o opravy stoviek úsekov ciest.

Záujem preferovaných veľkých dodávateľov bol pre minulé vedenie SSC zjavne dôležitejší než otvorená súťaž a verejný záujem. V opakovanej súťaži znova odmietli žiadosti uchádzačov o nápravu, čím si opäť vykoledovali námietky a ďalšie zdržanie.

Ponuky sa tak predkladali až v marci 2020. A prekvapili. Eliminačne nastavené podmienky účasti nakoniec síce s problémami, ale splnilo viac uchádzačov, ako sa čakalo.

Napriek viacerým otázkam adresovaným uchádzačom nakoniec SSC nenašla dôvody na vylúčenie žiadnej z troch najnižších ponúk. Možnosť rozbehnúť opravy ciest ešte v tomto roku však zablokovali námietky neúspešného uchádzača. Jedného z tých, ktorým išli požiadavky SSC poruke a ktorému predpoklad, že ich splní minimum firiem a uspeje aj s vyššou cenou, nevyšiel. Ani následné pokusy zvrátiť to námietkami na ÚVO a odvolaním na Radu ÚVO. Až po ich opakovanom zamietnutí mohla SSC v októbri 2020 konečne podpísať rámcové zmluvy s trojicou uchádzačov s najnižšími ponukami.

Hoci snaha obmedziť súťaž len pre vybraných nakoniec nevyšla, bolo to skôr napriek než vďaka počínaniu vedenia SSC. A stálo nás to dve premárnené stavebné sezóny.

Ako zvládnuť opravy optimálne

Ale pozerajme sa dopredu. Znamená to, že už sa nemá čo pokaziť a dobrý výsledok je zaručený? Vôbec nie. Pôvodné rozhodnutie SSC podpísať rámcové zmluvy až na štyri roky, iba s tromi uchádzačmi a s amatérsky zvoleným mechanizmom valorizácie vytvára riziká, ktoré sa môžu a nemusia naplniť. Napríklad riziko, že sa do aukcie o niektoré úseky zapojí iba jediný uchádzač. Našťastie, vďaka kríze a nižším cenám ropy i asfaltu by sa nemuseli naplniť.

SSC tak má ideálnu šancu od jari 2021 rozbehnúť veľkoplošné opravy ciest naplno. A za priaznivé ceny, s ktorými dokáže pri dobrej organizácii opraviť aj viac úsekov ako plánovala. Čo treba, aby túto príležitosť dobre využila?

INEKO odporúča najmä:

Kvalifikovane, na základe diagnostiky zhodnotiť, ktorými úsekmi začať, a tiež koľko vrstiev a akú hrúbku vozovky treba kde vymeniť. Aby sa zaistila primeranosť zásahov a najlepšie využitie zdrojov. Vybrať najvyťaženejšie úseky plánovaných opráv, kde počas opráv hrozia rozsiahle kolóny. Obmedziť počet pracovných dní, za ktoré majú uchádzači opraviť takéto úseky - i za cenu prác aj v nočných hodinách. Vyhlasovať elektronické aukcie na jednotlivé úseky v predstihu, a nie priveľa naraz. Ak SSC dá veľkú časť prác na najbližší rok do aukcií už v zime, získa lepšie ceny i kvalitu. Stavbárom totiž umožní naplno využiť kapacity hneď od jari, keď majú obvykle najmenej práce a optimálne rozložiť práce počas stavebnej sezóny. Zabezpečiť primerané kapacity dozorov na novú situáciu, keď sa doteraz nevídaný počet úsekov bude opravovať súčasne v rôznych regiónoch. Pripraviť systém kontroly kvality prác, ktorý zefektívni a zjednotí prácu rôznych dozorov na všetkých realizovaných úsekoch. Vylúči dvojaký prístup k zhotoviteľom a zaistí vynucovanie kvalitnej realizácie od všetkých podľa rovnakého metra.

Verme, že nové vedenie SSC nič z uvedeného nepodcení a ukáže, že vie získané zdroje využiť ako dobrý hospodár. A z takmer 1300 km ciest v nevyhovujúcom stave sa najmenej dve tretiny v nasledujúcich rokoch vyšvihnú do veľmi dobrého stavu.

Žiaľ, dôvody na optimizmus zatiaľ nevidno v otázke opráv zanedbaných mostov. Na tých priam tikajú časované bomby, no žiadna adekvátna reakcia zatiaľ neprišla. Aktuálna požiadavka ministra dopravy na vyčlenenie 30 miliónov eur ročne na mosty zatiaľ vyjadruje viac želanie, než reálnu pripravenosť začať početné rekonštrukcie mostov (viac k stavu mostov TU).

Ján Kovalčík, analytik INEKO

Tento výstup vznikol vďaka finančnej podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

