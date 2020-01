Ako odvolať Bugalu či Kováčika

INEKO odporúča otvoriť verejnosti proces výberu aj odvolávania verejných funkcionárov a zapojiť do neho viac demokratických aktérov. Najhoršie je, ak ide o uzavreté rozhodovanie jedného orgánu a funkcie sú zabetónované.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák sa od konca roka 2019 snaží odvolať svojho podpredsedu Juraja Bugalu. Ten pôsobil ako jediný konateľ v advokátskej kancelárii, ktorá v rozpore so zákonom o registri partnerov verejného sektora overovala konečných užívateľov výhod (t.j. skutočných vlastníkov) firiem podnikateľa Ivana Kmotríka.

Preverovaním súdu sa neskôr zistilo, že Kmotríkove firmy boli s Bugalovou advokátskou kanceláriou spriaznené, čo zákon nedovoľuje. Za to jej okresný súd v Žiline uložil osem pokút spolu za 160 tisíc eur. Bugala nechce odstúpiť. Vláda minulý týždeň rokovanie o jeho odvolaní prerušila, opäť sa ním zrejme bude zaoberať túto stredu.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní môže vláda odvolať podpredsedu ÚVO na návrh predsedu z týchto dôvodov:

ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ak vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu (s poznámkou pod čiarou odkazujúcou na čl. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu), ak nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ide zjavne o „zabetónovanú“ funkciu, keďže z danej formulácie nie je zrejmé, ako podpredsedu odvolať v prípade závažných etických pochybení. Hlivák stavia svoj návrh na bode 3, pričom argumentuje, že poznámka pod čiarou odkazujúca na článok 5 je nezáväzná a pri odvolávaní sa možno oprieť aj o iné ustanovenia zákona o ochrane verejného záujmu. Ak mu dá vláda za pravdu, pôjde o pekný príklad „odbetónovania“ funkcie.

Ponechajme teraz bokom argumentáciu s paragrafmi a sústreďme sa na jadro veci. Tou je zrejmé pochybenie podpredsedu Bugalu, ktoré narúša jeho dôveryhodnosť. Mala by existovať jednoznačná legálna cesta k odvolaniu funkcionárov s podobnými prešľapmi či etickými zlyhaniami? Alebo je lepšie funkcionárov zabetónovať v záujme ich nezávislosti od politikov?

Tento problém sa netýka iba podpredsedu ÚVO, ide o dôležitú systémovú otázku ako vyvážiť nezávislosť a zodpovednosť verejných funkcionárov. Na jednej strane, ak by sme umožnili jednoduché odvolávanie funkcionárov politikmi, stratila by sa ich nezávislosť. Na druhej strane, ak ich zabetónujeme vo funkciách, môže byť nemožné vyvodiť voči nim zodpovednosť za očividné zlyhania. Príkladov máme na Slovensku viac. Azda najzreteľnejším je „neodvolateľnosť“ Dušana Kováčika na poste špeciálneho prokurátora, ktorý nepodal ani jednu obžalobu vo vyše 60-tich prípadoch, ktoré dozoroval.

Mimochodom, Kováčika môže podľa zákona o prokurátoroch z funkcie odvolať parlament na návrh generálneho prokurátora „ak zo zdravotných dôvodov nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť mesiacov”. Alebo v prípade závažného disciplinárneho previnenia aj trojčlenná disciplinárna komisia, ktorú menuje generálny prokurátor. Ten zároveň dáva podnet na začatie disciplinárneho konania. Treba sa pýtať, prečo tak ešte neurobil. Zákon totiž definuje závažné disciplinárne previnenie dostatočne široko, napríklad ako obzvlášť škodlivé „správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri rozhodovaní”.

Ako riešiť dilemu medzi zachovaním nezávislosti a zodpovednosti? INEKO odporúča predovšetkým čo najviac otvoriť verejnosti proces výberu aj odvolávania verejných funkcionárov a zapojiť do neho viac demokratických aktérov. Najhoršie je, ak ide o uzavreté rozhodovanie, pričom o nominácii rozhoduje jeden orgán, či už je to minister, vláda alebo prokuratúra. A ak sú funkcie zabetónované.

Podľa návrhov INEKO by mal byť predseda ÚVO, či iných verejných "watchdog" inštitúcií, vyberaný v otvorenej súťaži a to na základe verejnej výzvy na prihlasovanie kandidátov, po verejnom vypočutí pred odbornou komisiou, na základe transparentných kritérií a po zverejnení životopisu, motivačného listu a vízie riadenia. Víťazi by mali zverejniť aj svoje majetkového priznania. Finálne rozhodnutie by malo byť ponechané politikom, konkrétne parlamentu v súčinnosti s prezidentom. Takto vybraný predseda by si následne mal sám vyberať svojich podpredsedov. Vláda by do výberu predsedu či podpredsedu nemala zasahovať, keďže ÚVO priamo kontroluje obstarávania na ministerstvách a vláda je teda pri týchto nomináciách v priamom konflikte záujmov.

Obdobné by mali byť pravidlá odvolávania. V prípade závažných pochybení by mala existovať možnosť odvolať čelných funkcionárov tak ako boli zvolení, teda v uvedenom prípade parlamentom v súčinnosti s prezidentom. Samozrejme so zverejnením dôvodov odvolania. Za úvahu stojí aj zriadenie odbornej komisie, ktorá by spochybneného funkcionára verejne vypočula a dala mu šancu na obhajobu.

Ak budú splnené tieto podmienky, zníži sa riziko dosadzovania pochybných ľudí do čelných funkcií inštitúcií, ktoré majú byť nezávislé. Ich nezávislosť bude zabezpečená potrebou otvorenosti ako aj širšej politickej zhody pri nominácii či odvolávaní. Súčasne bude zabezpečená ich zodpovednosť hrozbou odvolania v prípade závažných pochybení.

INEKO v súčasnosti rozbieha spoluprácu s vedením ÚVO na formulácii odporúčaní, ktoré povedú k posilneniu nezávislosti a odbornosti tohto úradu. Prvý návrh odporúčaní INEKO si môžete prečítať tu.

Projekt, v ktorom INEKO monitoruje nezávislosť verejných inštitúcií a spôsob výberu a odvolávania čelných funkcionárov, podporuje v roku 2020 Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO